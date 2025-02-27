Девушки, которые довели подругу до самоубийства, предстанут перед судом в Москве

Дело двух девушек, которые довели свою знакомую до самоубийства в Москве, передали в суд.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

— Следователями столичного СК выполнен комплекс необходимых следственных действий, в том числе проведены сложные судебные экспертизы <...> Выводы экспертов <...> полностью изобличают обвиняемых в совершенном преступлении. <...> Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, — написали в Telegram-канале ведомства.

Следствие выяснило, что на протяжении длительного времени обвиняемые систематически унижали и жестоко обращались с жертвой. Одна из них регулярно вымогала у девушки деньги, общая сумма которых превысила 2,5 миллиона рублей.

В день трагедии, находясь в квартире на Новосущевской улице, фигурантки угрожали и оскорбляли потерпевшую, применив к ней насилие. В итоге она покончила с собой. Вскоре после инцидента обе девушки были задержаны. Какое наказание грозит задержанным и как произошедшее объясняют психологи — в материале «Вечерней Москвы».