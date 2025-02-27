СК предъявил обвинение хозяину собак, изуродовавших ребенка в Сочи

В Сочи владельцу собак, напавших на школьника, предъявлено обвинение по части 1 статьи 118 УК РФ "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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Отмечается, что во время допроса фигурант признал вину и признался, что некоторое время не кормил собак. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, собаки были голодными более десяти дней.

Напомним, ЧП произошло накануне утром в СНТ "Авиатор" Адлерского района. Две домашние собаки породы хаски, которые находились без присмотра, сорвались с цепи и напали на девятилетнего мальчика.

В результате множественных укушено-рваных ран лица ребенок остался без лица. Местные жители, проходившие мимо, отогнали собак и сообщили родителям пострадавшего о случившемся. Сейчас он находится в больнице.