На экс-ректора нижегородского вуза завели дело

В отношении бывшего ректора Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) Жанны Никоновой возбудили уголовное дело о злоупотреблении. Об этом пишет ТАСС.

В настоящее время в учебном заведении работают сотрудники Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ. При этом ход учебных занятий нарушен не был.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что в Москве задержали экс-ректора НГЛУ Жанну Никонову по подозрению в растрате. Никонова была ректором НГЛУ с 2019 по 2024 год. В декабре прошлого года прокуратура уже проверяла ее из-за подозрений в растрате, финансовых махинациях в вузе и массовых увольнениях.

26 февраля в Приморье отменили приговор за злоупотребление бывшему ректору Морского государственного университета Сергею Огаю и его сыну Алексею. При этом в 2023 году суд обязал их вернуть в бюджет вуза 340 млн рублей.