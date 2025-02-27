В Анапе на морском пляже нашли новые выбросы мазута

В Анапе обнаружили новые фрагменты остатков нефтепродуктов на трех участках, сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.

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Мазутную крошку нашли рядом с пляжем оздоровительного центра "Премьера", небольшие фрагменты мазута по всей береговой полосе заметили на пляж в Джемете, а также в районе пляжа "Тортуга" в селе Витязево.

Отмечается, что новые выбросы собирают прежде всего, а затем продолжают очищать основную территорию.

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе произошло крушение двух танкеров, в результате которого в Черное море попали нефтепродукты.