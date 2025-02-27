В Самарской области задержали мужчину, устроившего взрыв у здания правительства

Мужчина бросил на крыльцо здания правительства Самарской области взрывное устройство. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, инцидент случился в 5:30. Мужчина бросил на крыльцо здания неустановленное взрывное устройство (предположительно — гранату РГД). В результате разрыва была повреждена тротуарная плитка. Пострадавших нет, а самого пострадавшего задержали. На месте работали оперативные службы. "Цель — пока непонятна. Запугать? Не получится", — заключил губернатор. До этого мужчина бросил петарду в окно здания жилищной инспекции ЗАО в Москве. Выяснилось, что правонарушитель посещал психоневрологический диспансер. Какое заболевание ему было диагностировано, не уточняется, однако на него неоднократно поступали жалобы от соседей за хулиганские выходки. В результате детонации петарды в здании инспекции никто не пострадал, поскольку в комнате, куда попала зажженная пиротехника, никого не было, однако взрывная волна выбила окна. Мужчину задержали полицейские.