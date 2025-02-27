Мужчина бросил гранату на крыльцо правительства российского региона

Мужчина утром в четверг бросил гранату на крыльцо правительства Самарской области. Об этом заявил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

Он уточнил, что инцидент произошел в четверг, 27 февраля, в 5:30 утра. В результате разрыва повреждена тротуарная плитка, жертв и пострадавших нет.

«На месте работали оперативные службы. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Мужчина задержан», – написал Федорищев, отметив, что мотивы преступления пока неизвестны.

По данным Telegram-канала «112», рано утром неизвестный подъехал на машине, выскочил, бросил боевую гранату и уехал.

«Подрывника установили – его к правительству привез сын», – говорится в публикации.

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