В российском регионе мужчина бросил гранату в здание областного правительства

В Самарской области неизвестный мужчина бросил в здание регионального правительства гранату.

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Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Федорищев в Telegram-канале.

«27 февраля в 5.30 мужчина бросил на крыльцо здания Правительства Самарской области неустановленное взрывное устройство (предположительно — граната РГД)», — написал Федорищев, уточнив, что в результате повреждения получила тротуарная плитка.

Никто, по информации губернатора, не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства случившегося выясняются. Злоумышленника уже задержали.