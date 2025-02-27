Женщина заперла партнера в камере хранения на четыре дня

В США 52-летнюю жительницу штата Северная Каролина разыскивают по обвинению в покушении на жизнь своего партнера. Она заперла мужчину в складском помещении, и тот просидел там четыре дня без еды и воды. Об этом сообщает ABC News.

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Инцидент произошел в городе Монро. По словам 51-летнего потерпевшего, 20 февраля он вместе со своей партнершей отправился в складское помещение. Мужчина утверждает, что женщина попросила его пробраться к задней стенке хранилища, чтобы достать оттуда несколько вещей, и когда тот был у цели, резко опустила ставни камеры хранения. Со словами «Это то, что ты заслуживаешь» она закрыла дверь на замок и ушла.

Мужчина от неожиданности потерял свой телефон и на ощупь искал его в полной темноте несколько дней. Когда ему все же удалось найти его спустя четверо суток, заряд аккумулятора был почти на нуле. Тем не менее мужчине удалось связаться со службой спасения, и его вызволили из заточения.

После этого его партнершу объявили в розыск.