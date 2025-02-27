Россиянка вонзила нож в грудь двухмесячного сына

В Калужской области женщина напала с ножом на двухмесячного сына и супруга. Об этом сообщает Telegram-канал «ES!».

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Предварительно, инцидент произошел в городе Ермолино 26 февраля. Женщина вонзила нож в грудь своего маленького сына, а также порезала мужа. Она также причинила вред себе. Информации о состоянии пострадавших не поступало.

До этого в Армавире 27-летняя женщина вонзила нож в живот пятилетнему сыну из-за того, что малолетний баловался и плохо себя вел. Мальчика госпитализировали, а его мать задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ. Сотрудники правоохранительных органов изъяли с места происшествия шесть ножей.

Позже стало известно, что после травмирования ребенка россиянка еще два часа не вызывала скорую, пока сын истекал кровью. Она также попыталась наврать врачам о происхождении его травм.