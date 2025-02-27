Студенток, которых мучали на автомойке в Каменск-Уральске, не признали пострадавшими

В Каменск-Уральске двух студенток из четырех, которых похитили и отвезли на автомойку, признали свидетелями.

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Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«Когда подонки издевались над Аней и Катей, их подруги стояли рядом. Им сказали: если будут плохо себя вести, с ними случится то же самое. От страха у одной случилась паническая атака», — говорится в сообщении.

По словам студенток, на автомойке также были мужчины, одетые в спецодежду, но они не заступились за студенток. Поэтому по версии адвоката, они могут быть причастны к другим издевательствам над людьми. Юрист потребует от сотрудников правоохранительных органов проверить эту версию, а также признать пострадавшими всех четырех девушек.

До этого сообщалось, что в Каменске-Уральском четырех студенток вывезли на автомойку, где их раздели и избили за отказ встречаться. Мужчины засовывали шланг в рот двум студенткам 17 и 18 лет. Также их обливали ледяной водой и выводили на улицу.