В горах Дагестана сошла мощная лавина, накрыла дороги и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, снегом завалило участок трассы «Грозный — Ботлих — Хунзах — Араканская площадка» от 95-го до 110-го километра.

Отмечается, что местные коммунальщики расчистили снежную массу, однако осадки в российском регионе не прекращаются. Видимость на дорогах нулевая.

Ранее лавина сошла на южном склоне Аибги в Сочи. Два человека застряли в опасной зоне и не могли самостоятельно выбраться.