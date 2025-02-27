Раскрыты подробности дела задержанного экс-ректора российского вуза

Бывшего ректора Нижегородского лингвистического университета (НГЛУ) Жанну Никонову задержали в Москве по делу о растрате в вузе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По информации агентства, в университете отказались комментировать информацию о задержании экс-руководителя, но сообщение о том, что в вузе проводят обыски, подтвердили.

По данным РБК, Никонову подозревают в финансовых махинациях в университете, но официальной информации об этом не было.

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Ранее сообщалось, что экс-ректора задержали по подозрению в совершении должностных преступлений в период руководства учебным заведением.