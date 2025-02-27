Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на северо-востоке Москвы
Пожар произошел в квартире восьмиэтажного жилого дома на Алтуфьевском шоссе. В результате происшествия скончался один человек.
Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова
— Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы. Бутырская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, — уточнила она.
Ранее квартира загорелась в московском ЖК «Селигер Сити». Площадь пожара составляла 600 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя. В результате происшествия пострадали шесть человек, а один — погиб.