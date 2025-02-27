В аэропорту Грозного таможенники изъяли у женщин 730 граммов золота 999 пробы

В Международном аэропорту Грозного сотрудники ФТС пресекли контрабанду золота общей стоимостью более 5,7 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

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Драгоценный металл был обнаружен у трех россиянок, вылетавших в Стамбул, которых инспекторы остановили в зоне таможенного контроля. С помощью ручного металлодетектора они обнаружили под одеждой женщин золото общим весом 730 граммов.

"При личном досмотре пассажирки предъявили таможенникам три цепи из крупных звеньев, выплавленные из желтого металла. Экспертиза установила, что это аффинированное золото 999 пробы", - рассказали в пресс-службе ФТС.

Нарушительницы сообщили, что провозили личные вещи, а с таможенными правилами они не знакомы.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных товаров"). Максимальное наказание по данной статье - пять лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Это не единичный случай, когда в аэропорту Грозного изымают массивные золотые изделия. Как уже рассказывала "РГ", в конце января сотрудники таможни обнаружили у двух женщин две золотые цепи весом по килограмму каждая. Нарушительницы тогда так же пояснили сотрудникам ФТС, что это их личные вещи, а о таможенных правилах они якобы ничего не знают.