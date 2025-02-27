Пассажирский самолет экстренно сел сразу после вылета с отказавшим двигателем

Самолет JetBlue экстренно сел в США сразу после вылета из-за отказа двигателя. Об этом пишет The Aviation Herald.

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25 февраля пассажирский Airbus A320 выполнял рейс из Вестчестера, штат Нью-Йорк, в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Во время набора высоты пилоты доложили о полном отказе правого двигателя.

Они решили прервать взлет и совершить посадку в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке через 25 минут после отправления. Федеральное агентство гражданской авиации США проводит расследование инцидента.

Уточняется, что пассажиров отправили во Флориду на запасном самолете, он благополучно прибыл туда с задержкой на 2,5 часа.

Ранее самолет Delta Air Lines совершил аварийную посадку в Дублине. Причиной стал странный запах на борту, из-за которого бортпроводники почувствовали недомогание.