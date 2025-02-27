Москвич разбил окно и залез в квартиру, чтобы помириться с возлюбленной

Сотрудники Росгвардии задержали в столице пьяного мужчину, проникшего в квартиру своей возлюбленной для примирения.

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Об этом в четверг, 27 февраля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе ведомства.

— Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, незаконно проникшего в чужую квартиру на востоке столицы <...> Для дальнейшего разбирательства задержанный был передан сотрудникам полиции, — отметили в Росгвардии.

О произошедшем правоохранителям сообщил молодой человек. Он рассказал, что, подойдя к своему дому, заметил, как пьяный незнакомец проникает в квартиру на первом этаже через разбитое окно. Прибыв на место, росгвардейцы задержали мужчину.

Выяснилось, что правонарушителем является бывший сожитель матери парня. Подозреваемый объяснил, что решил «помириться» с женщиной, полагая, что она намеренно его не пускает в квартиру.

Ранее в американском штате Висконсин женщину арестовали за кражу со взломом. Владелица дома вызвала полицию, когда вернулась ночью и обнаружила, что на ее кухне включен свет, а у плиты стоит незнакомая девушка.