В Калуге катавшийся на самокате по магазину парень избил пожилого человека

Калужская полиция привлекает к ответственности самокатчика, который в магазине нанес побои сделавшему ему замечание пожилому мужчине.

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Сообщение о конфликте в сетевом магазине поступило в дежурную часть полиции. На место были направлены сотрудники, которые установили участников и обстоятельства инцидента.

Как рассказали в региональном УМВД, 19-летний местный житель и его приятель катались на самокатах по торговому залу. Парни шумели и мешали покупателям. Пожилой мужчина сделал им замечание о неуместности такого поведения.

Возник конфликт, в ходе которого пожилой человек схватил парня за куртку. В ответ тот нанес ему удар в лицо, а когда потерпевший упал, продолжил избиение. В полицию позвонили свидетели происходящего.

Полицейские доставили подозреваемого в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.