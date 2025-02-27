Хирург рассказал о состоянии ребенка, чье лицо сгрызли собаки в Сочи

Ребенок, которого покусали хаски в Сочи, прооперирован, прогноз неблагоприятный. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

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Нападение собак произошло 26 февраля в СНТ Адлерского района. По предварительным данным, ребенка укусили за лицо две собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Девятилетний мальчик получил многочисленные травмы. Его доставили в сочинскую больницу в тяжелом состоянии, а затем вертолетом перевезли в Краснодар.

«Ребенок в тяжелом состоянии, прооперирован, прогнозы неблагоприятные», - заявил осведомленный источник.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). На допрос был вызван хозяин собак - 48-летний уроженец Сочи.

Ранее девятилетняя девочка погибла в результате нападения собак в Ставрополе. Стая напала на нее, когда она гуляла недалеко от участка, где местная жительница содержала животных. Ребенка спасти не удалось, несмотря на попытки отогнать собак.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам нижней палаты парламента подготовить нормы по защите детей от нападения собак, подчеркнув, что «человек, ребенок - высшая ценность», и нужно навести порядок.