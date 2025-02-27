Тело полковника МВД обнаружили в центре Москвы

Тело полковника Евгения Головатого было обнаружено в Главном управлении по борьбе с экономической преступностью и коррупции МВД России в Москве.

Предварительно, он выстрелил в себя из табельного пистолета, находясь в служебном кабинете. Следователи сейчас проводят доследственную проверку, сообщили журналисты.

«Следственными органами Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение — возбуждение уголовного дела, например о доведении до самоубийства или отказ в этом», — передает «Коммерсант».

Тело генерала с огнестрельным ранением обнаружили в Москве

Отмечается, что погибший являлся заместителем начальника управления «П» службы экономической безопасности, которая занимается борьбой с преступностью на крупных промышленных предприятиях. Другой информации о произошедшем не приводится.