Мощный пожар произошел в столице российского региона

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Мощный пожар произошел в столице Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.

По информации спасательной службы, возгорание произошло на складе, где хранились баллончики с краской. Огонь удалось локализовать на площади в 900 квадратных метров. Тушение пожара попало на видео. Судя по кадрам, склад, на котором хранились баллончики, оказался частично разрушен — у помещения обвалилась крыша и сгорели стены.

В 11:08 по московскому времени стало известно, что возгорание в регионе удалось ликвидировать.

«Информации о пострадавших не поступало», — подытожили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в одной из старейших городских больниц России произошел пожар.