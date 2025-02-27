В Тверской области предприниматели незаконно вырубили леса на 22 млн рублей

Тверские полицейские подозревают бизнесмена и его партнера в незаконной рубке деревьев на 22 миллиона рублей.

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Как рассказали в региональном УМВД, предприниматели, имея на руках лицензию на заготовку древесины в определенных местах, пилили деревья в других зонах. При этом нанятые ими рабочие не знали о противоправном характере деятельности.

Заготовленную древесину хвойных пород они вывозили с мест вырубки, складировали в лесу и затем продавали.

Общий ущерб от действий "черных" лесорубов превысил 22 миллиона рублей. Всего они незаконно заготовили порядка 600 кубометров.

Полицейские изъяли часть нелегально добытой древесины, а также инструменты и технику, использовавшиеся в преступной деятельности.

В отношении предпринимателей возбуждено уголовное дело.