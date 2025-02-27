В Нижнем Новгороде загорелся склад
В Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелось производственно-складское помещение. Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщили в региональном МЧС.
Изначально площадь возгорания составила 500 квадратных метров.
"Для тушения огня задействованы 17 единиц техники и 75 человек", - информирует о происходящем Telegram-канал МЧС Нижегородской области.
Сообщается, что жертв и пострадавших нет.
По данным ведомства, пожар был локализован на площади 1150 квадратных метров.