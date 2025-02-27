В Нижнем Новгороде загорелся склад

В Канавинском районе Нижнего Новгорода загорелось производственно-складское помещение. Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщили в региональном МЧС.

© Российская Газета

Изначально площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

"Для тушения огня задействованы 17 единиц техники и 75 человек", - информирует о происходящем Telegram-канал МЧС Нижегородской области.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

По данным ведомства, пожар был локализован на площади 1150 квадратных метров.