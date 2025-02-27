Житель Приморья показал пенис десятилетней девочке

В Находке мужчина оголил половой орган перед маленькой девочкой около школы, где она училась. Произошедшее зафиксировала камера видеонаблюдения.

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В Сети сообщили, что в четверг, 27 февраля, около школы в приморском городе Находка стоял посторонний мужчина. Когда мимо него проходила десятилетняя девочка, он оголил перед ней свои гениталии.

Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, запись с которой посмотрела директор школы. Шокированная женщина обратилась в полицию.

Стражи порядка разыскали извращенца. В отношении 42-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Как отмечает Telegram-канал Amur Mash, у горожанина ранее не было судимостей.

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