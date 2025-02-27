Женщина угрожала спустить собаку на детей из-за качелей в Нижневартовске

В Нижневартовске горожанка ругалась матом на детей и угрожала спустить на них собаку. Инцидентом заинтересовалась полиция.

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Сообщается, что инцидент случился на улице Ханты-Мансийской в Нижневартовске. Там женщина с собакой начала ругаться на детей из-за того, что они качались на качелях. После этого они пожаловались на произошедшее родителям.

По словам матери, ее 11-летний ребенок рассказал, что незнакомка выгоняла детей с качели. Она утверждала, что они уже слишком взрослые.

Кроме того, женщина якобы угрожала детям спустить на них собаку и ругалась матом. Часть конфликта они сняли на видео.

На данный момент инцидентом уже заинтересовались в полиции. В пресс-службе окружного МВД заявили, что сотрудники выясняют обстоятельства случившегося, пишет Muksun.fm.