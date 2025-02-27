Пьяный боксер одним ударом нокаутировал женщину в Томске

Бывший боксер сильно ударил женщину при выходе из лифта в Томске. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале, пострадавшая после удара потеряла сознание и упала.

По словам Волк, инцидент произошел в подъезде дома на улице Енисейской. Полицейским поступила информация, что оттуда в больницу доставили 44-летнюю женщину с телесными повреждениями. Правоохранители немедленно прибыли на место, провели поквартирный обход дома, изучили записи с камер и установили личность нападавшего. Им оказался 43-летний житель поселка Светлый — ранее он занимался боксом, а сейчас работает мастером по ремонту холодильников.

По информации полиции, мужчина был в гостях у отца, где распивал алкогольные напитки. После он спустился в лифте на первый этаж и заблокировал двери. В этот момент кабину ждали две женщины и несовершеннолетняя дочка одной из них.

«Когда мужчина вышел из кабины, он внезапно нанес резкий удар в область головы одной из женщин. Она потеряла сознание и упала, а злоумышленник скрылся», — добавила Волк.

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Подозреваемого задержали. Он утверждает, что причиной его агрессии стал словесный конфликт. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).