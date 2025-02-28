Российский губернатор рассказал о ситуации после ночной атаки БПЛА

В ночь на 28 февраля российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили над Орловской областью один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ситуации после попытки атаки рассказал губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram.

По его данным, повреждений и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы.

Ранее Минобороны России сообщало о восьми беспилотниках, сбитых над Орловской областью минувшей ночью. Также в ведомстве отчитались об уничтожении семи дронов в Курской области, четырех — в Брянской, одного — в Смоленской и двух — в Краснодарском крае.

До этого также стало известно об уничтожении двух БПЛА над Крымом и Черным морем.