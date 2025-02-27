Полицейские задержали томского экс-боксера, который нокаутировал женщину в лифте

В Томске 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил женщину в лифте, после чего та потеряла сознание. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Инцидент произошел в жилом доме на улице Енисейской. После распития алкогольных напитков он спустился на первый этаж в лифте и заблокировал двери. В этот момент лифт ожидали две женщины и дочь одной из них. Когда мужчина выходил из кабины, он внезапно ударил одну из женщин, она упала и потеряла сознание.— В кратчайшие сроки участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Советскому району города Томска задержали подозреваемого, — говорится в Telegram-канале.Возбуждено уголовное дело.Полицейские ранее задержали трех мигрантов, похитивших мужчину в Московской области. Они избили его и заперли в автосервисе, угрожая отверткой и пневматическим пистолетом. Один из злоумышленников написал в мессенджере 26-летнему мужчине и, представившись девушкой, предложил ему встретиться на Вокзальной улице. Когда тот пришел в назначенное место, подельники мигранта насильно посадили его в автомобиль, избили, а потом отвезли и заперли в автосервисе.