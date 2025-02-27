В США арестовали блогера за угрозу убить Илона Маска

Блоггер из американского штата Индиана был арестован за то, что якобы угрожал "выпотрошить" Илона Маска и выставить его "труп напоказ по улицам".

28-летний Дэвид Аллен Джун Черри отправил по меньшей мере пять постов с угрозами Маску на X (бывший Twitter, сервис заблокирован в РФ). Генеральный директор Tesla обратился в полицию Техаса в начале этого месяца, сообщила полиция штата Индиана. Сообщения были отправлены с аккаунта, связанного с бизнесом, принадлежащим Черри, и который с тех пор был заблокирован X.

"Мы выстрелим в тебя, ондатра", - якобы написал Черри на X 6 декабря в ответ на пост Маска, комментирующего убийство генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона двумя днями ранее.

Маск рассказал об угрозах смертью

"У меня достаточно пуль для него и всех остальных", - написал он в другом посте от 22 января, отвечая на пост скандального инфлюенсера Эндрю Тейта о Маске, сообщает The New York Post.

3 февраля он, как сообщается, отправил Маску два поста с угрозами, в одном из которых говорилось: "Вы нарушили закон. Ты в расстрельном списке".

"Я собираюсь заложить бомбу в доме Илона Маска", - написал он в последнем посте от 16 февраля, за два дня до того, как полиция Техаса связалась со своими коллегами из Индианы.

Получив сообщения, полицейские штата получили ордер на обыск, а также по биллингу телефона выяснили местонахождение интернет-тролля. На допросе Черри подтвердил, что он размещал сообщения под своим аккаунтом. Черри сказал, что он сделал посты "острыми" и никогда не собирался причинять Маску вред. Он не признал себя виновным и был освобожден из тюрьмы после внесения залога в размере 2500 долларов, сообщает телеканал WAVE.

Суд над Черри назначен на август. Если его признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч долларов. Илон Маск ранее высказывался об угрозах убийством в свой адрес. В среду он сообщил на заседании кабинета министров Трампа, что получает "много угроз смерти" из-за своей работы в Департаменте по эффективности работы правительства (DOGE).

"Кстати, я получаю много критики и угроз смерти. Я могу их сложить. Но если мы этого не сделаем, Америка обанкротится. Вот почему это должно быть сделано", - сказал он, обращаясь к президенту и членам его кабинета министров.

В среду нью-йоркский продюсер, призывавшая к убийству Маска, подверглась допросу со стороны федералов после того, как видео, которое она разместила в TikTok о владельце X, стало вирусным.