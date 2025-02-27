В Подмосковье задержали мужчину за попытку украсть 13 смартфонов

В Пушкино полицейские задержали мужчину, который попытался украсть 13 смартфонов на общую сумму 2 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

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22-летний мужчина проник на склад на улице Пушкинское поле, использовав магнитный ключ, нашел стеллаж с дорогими мобильными телефонами и начал складывать их в карманы куртки. Его действия по записям камер наблюдения заметила служба охраны и вызвала полицию.

«Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали мужчину. В ходе личного досмотра правонарушителя полицейские обнаружили и изъяли 13 мобильных устройств на общую сумму около 2 миллионов рублей», – сказано в сообщении.

По словам мужчины, магнитный ключ ему дал знакомый, который раньше работал на данном предприятии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу.

Ранее полиция Москвы уличила студента колледжа в хищении у шести женщин более 20 миллионов рублей.