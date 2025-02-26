Мальчик, растерзанный собаками в Сочи, пытался помочь отцу

Девятилетний мальчик из Сочи, на которого напали разъяренные псы, незадолго до трагедии пытался помочь отцу по хозяйству.

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Как рассказал папа мальчика Валентин Королев, сын хотел привезти ему на велосипеде веник.

"Ситуация была ужасной. Мой сын спускался ко мне, чтобы привезти веник, а мы даже не успели понять, что происходит, - сказал Валентин Королев. - Мне позвонили соседи и сообщили, что собаки напали на ребенка и сильно повредили его лицо. Когда я прибежал, то увидел, что с ним творится нечто страшное. Вскоре подъехали другие соседи, мы вызвали скорую и полицию. Сначала его доставили в Адлерскую больницу, потом в Сочи, а теперь он в Краснодаре, в реанимации. Очень переживаю, надеюсь, что сын поправится".

По последним данным, врачи проводят экстренную операцию, которая позволит восстановить лицо мальчика по частям.

Ранее сообщалось, что маленький житель Сочи стал жертвой нападения двух собак породы хаски в СНТ "Авиатор" Адлерского района. Животные принадлежат соседям пострадавшего и находились без присмотра. Мальчик получил серьезные рваные раны лица. От верной гибели ребенка спасли прохожие, отогнавшие собак.