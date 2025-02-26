В центре Петербурга жестоко избили участницу шоу «Голос»

Telegram-канал «Mash на Мойке» сообщил, что участницу шоу «Голос» Анастасию Бучковскую избили около вокальной студии на набережной Грибоедова в Санкт-Петербурге. На девушку напал 59-летний нетрезвый мужчина. Он начал наносить ей удары кулаком по лицу, после повалил на пол и принялся избивать ногами.

По данным канала, мужчина отдыхал в заведении в этом же доме. После того, как его выпроводили, он поднялся на верхний этаж дома, думая, что идет к себе в квартиру. Однако там располагаются вокальная студия и салон красоты. Сначала он зашел в студию красоты и начал настаивать на стрижке. Получив отказ, нетрезвый местный житель напал на мастера. После, выйдя на лестничную клетку, он увидел Анастасию и решил выместить зло и на ней. К тому моменту, когда подбежали мужчины, он успел сильно избить артистку. Девушка получила травмы и до сих пор находится в шоковом состоянии.