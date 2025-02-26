Двое мужчин с оружием пригрозили расстрелять очередь на кассе «ВкусВилла»

Полицейские задержали двух мужчин, которые на кассе «ВкусВилла» грозили расстрелять очередь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, днем 23 февраля мужчины пришли в магазин за продуктами и, подойдя к кассе, заявили людям, стоявшим в очереди, что спешат и хотят пройти вперед них. Однако другие покупатели ответили отказом. Тогда один из задержанных достал пистолет и стал угрожать, что откроет по очереди стрельбу. В результате мужчин так и не пропустили вперед, и они сами ушли из магазина без покупок.

На допросе свое поведение угрожавший объяснил тем, что хотел поскорее оплатить товар, а услышав отказ, решил припугнуть людей. Пистолет, по его словам, был пневматический и стрелять из него планов не было.

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