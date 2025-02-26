Прокуратура попросила перевести генерал-майора Попова в СИЗО

Военная прокуратура попросила перевести экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО.

«Поступило ходатайство военной прокуратуры об изменении меры пресечения Попову с домашнего ареста на заключение под стражу из-за нарушений условий домашнего ареста», — сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Суд может рассмотреть ходатайство 27 февраля. Адвокат Попова Сергей Буйновский не стал подтверждать или опровергать эти данные.

Ранее суд назначил экспертизу по делу генерала Попова.