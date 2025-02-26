Летевший в Дубай самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в ОАЭ самолет российской авиакомпании резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Сочи в Дубай лайнером во вторник, 25 февраля. После взлета экипаж доложил о проблеме с механизацией крыла.

По данным источника, командир воздушного судна решил выработать топливо в зоне ожидания и вернуться в аэропорт вылета. В результате борт приземлился в авиагавани российского курортного города. Никто не пострадал.

Ранее в летевшем из Екатеринбурга в Москву пассажирском самолете российской авиакомпании возникла неисправность во время полета. Пилоты доложили о неработоспособности одной вычислительной системы.