Арестованы счета блогера Варламова*

Мещанский суд Москвы принял решение об аресте банковских счетов видеоблогера-урбаниста и журналиста Ильи Варламова*, который проходит обвиняемым по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом в среду, 26 февраля, сообщили в пресс-службе инстанции.

— Удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на денежные средства... на счетах, принадлежащих Варламову*, — передает сообщение суда ТАСС.

25 ноября в отношении блогера возбудили уголовное делу о нарушении правил деятельности иноагента. Сам Варламов* назвал случившееся «грустной историей». Кроме того, в июне Тверской суд Москвы оштрафовал урбаниста на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Среди прочего в мае 2023 года блогер также подал в суд иск к Минюсту РФ с требованием исключить его из реестра иноагентов, однако своего не добился.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.