В аэропорту Москвы объявили тревогу

В летевшем из Екатеринбурга в Москву пассажирском самолете российской авиакомпании возникла неисправность во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

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Непредвиденная ситуация произошла во вторник, 25 февраля. По данным источника, экипаж доложил о неработоспособности одной вычислительной системы.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна принял решение следовать на аэродром назначения. В результате лайнер приземлился в столичном аэропорту Шереметьево. Отмечается, что в авиагавани была объявлена тревога.

Ранее следовавший в Уфу самолет российской авиакомпании S7 Airlines резко сменил курс и сел в Братске. Инцидент произошел во вторник, 25 февраля, с направлявшимся из Иркутска Boeing-737. Примерно через 40 минут после начала рейса экипаж доложил о больной пассажирке на борту.