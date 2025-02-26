Мизулина обратится в СК после избиения школьницы в Нижнекамске

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина сообщила, что обратится в Следственный комитет (СК) с просьбой провести проверку после появления информации об избиении школьницы в Нижнекамске. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в городской школе № 6. По версии местных пабликов в соцсетях, мальчик с силой бросил школьницу об пол, после чего она была госпитализирована с закрытым переломом обеих рук. Девочку прооперировали, ей требуется серьезная реабилитация, указала Мизулина.

Отделение "Русской общины" в Набережных Челнах, в свою очередь, сообщило, что мать пострадавшей девочки из-за инцидента обратилась к ним. По их версии, школьница получила закрытый перелом обеих костей правого предплечья и сильный эмоциональный стресс. Указывается, что врачи не исключают, что для восстановления потребуется установка аппарата Илизарова и длительная реабилитация.

Ранее похожий инцидент произошел в Перми. Там в одной из школ города подростки избили девочку. Запись правонарушения распространилась по соцсетям и вызвала общественный резонанс. Это стало причиной возбуждения уголовного дела. Следствие указывало, что устанавливает все обстоятельства произошедшего.