У здания суда в Германии началась стрельба

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У здания земельного суда в городе Билефельд на северо-востоке Германии произошла стрельба, несколько человек получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что на момент инцидента в здании суда проходило заседание по делу о гибели боксера Бесара Нимани. Он был застрелен на выходе из парикмахерской в марте 2024 года. Стрелявший выпустил в 38-летнего боксера порядка 16 пуль. На скамье подсудимых оказался Хусейн А., еще один подозреваемый так и не был пойман.

«Выстрелы прозвучали на улице около 13:30, когда проходил судебный процесс. Очевидцы говорят о нескольких раненых, лежавших на земле», — сообщают немецкие СМИ, указывая, что также выстрели велись из автомобиля.

По предварительным данным, среди пострадавших могут быть «отец и брат подсудимого».

На месте работают полицейские. Известно, что один из предполагаемых стрелков уже задержан, а второй скрывается в здании.