Пассажир избил водителя маршрутки и попал на видео

В Улан-Удэ пассажир избил водителя автобуса, потому что последний отказался возвращать деньги. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Мужчина перепутал автобусы и поехал не туда, куда нужно. Когда понял ошибку, пошел на выход и затребовал с водителя деньги за проезд обратно», — говорится в сообщении.

Пассажирка автобуса запечатлела инцидент на видео. На кадрах видно, что мужчина громко кричит на водителя, после чего начинает его бить. Водитель предупреждает злоумышленника, что в транспорте находятся несовершеннолетние, но нарушитель игнорирует это. Далее пассажир замечает, что женщина снимает его на камеру, поэтому подходит к ней и ударяет по телефону.

По информации источника, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Несколько пассажиров автобуса вывели нарушителя из транспорта.

До этого сообщалось, что в Казани пенсионер потерял память, кругами поездил на автобусе.