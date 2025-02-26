В Подмосковье мужчины пытались надуть коллегу через задний проход

В Подмосковье 27-летнего мужчину госпитализировали после экспериментов с кислородным баллоном. Об этом сообщает Mash.

© Газета.Ru

По данным Telegram-канала, металлопрокатчики вставили шланг от баллона в нижнее отверстие коллеги.

«Ему почти сразу стало плохо, он потерял сознание», – сообщается в публикации.

В результате приехавшие на место медики направили его в больницу, у пострадавшего диагностировали разрыв кишечника. Детали о его состоянии не уточняются. Добровольно ли молодой человек согласился на эксперимент, неизвестно.

До этого в Новосибирске женщина стала фигуранткой уголовного дела после изнасилования девушки. В съемной квартире подозреваемая накинула удлинитель на шею девушке, после чего та потеряла сознание. Поняв это, женщина надругалась над пострадавшей.

Сама женщина призналась, что в момент изнасилования находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.