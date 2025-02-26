Раскрыты подробности подготовки серии терактов по заданию Украины в Ставрополье

Гражданин центрально-азиатского региона, готовивший серию терактов в Ставрополье, действовал по указке украинского куратора. Об этом в среду, 26 февраля, со ссылкой на ЦОС ФСБ сообщает РИА Новости.

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По данным следствия, агенты украинских спецслужб координировали действия мигранта, который должен был совершить серию атак, используя бутылки с зажигательной смесью. Задержанный провел тщательную разведку, изучив подходы и отходы к зданиям МВД, МЧС, военному комиссариату, госпитале и районной администрации. Также он купил составные части и химические вещества необходимые для изготовления коктейля Молотова.