В Московской области два порожних вагона сошли с рельсов

На Киевском направлении Московской железной дороги, в двух километрах от железнодорожной станции «Латышская», сошли с рельсов два порожних вагона. Пострадавших нет, об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ в официальном Telegram-канале.

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Сотрудники ведомства проводят доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»). Следователь осмотрел место происшествия, обстоятельства инцидента выясняются.

Порожним вагоном называется единица состава, из которой выгрузили товары на конечной станции прибытия.

13 января более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд Кисловодск — Тында.