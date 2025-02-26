Житель Барнаула избил жену, узнав о любовнике, и получил штраф

Житель Барнаула был привлечен к административной ответственности за избиение супруги. Об этом сообщили в пресс-службе управления по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края. Инцидент произошел во время совместного застолья. Мужчина взял телефон жены и обнаружил в нем переписку партнерши с любовником. Барнаулец разозлился и не смог сдержать агрессию. "Мужчина схватил супругу за волосы и нанес ей не менее 13 ударов руками и ногами по лицу и телу, выталкивая из квартиры на лестницу", - говорится в сообщении пресс-службы. Женщина написала на мужа заявление. Суд признал его виновным по статье КоАП РФ "Побои" и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей. До этого в Нижегородской области ревнивая жена избила мужа гвоздодером, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.