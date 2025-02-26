Экс-замминистра транспорта РФ грозит тюрьма за выдачу премий самому себе

Экс-замминистра транспорта Игорю Чалику, которого силовики задержали по делу о растрате в особо крупном размере, грозит до 10 лет тюрьмы и штраф до 1 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Чалик в прошлом году незаконно приписал к своей зарплате в 750 тыс. рублей премии на 4,2 млн рублей: 740 тыс. за апрель, май, июнь и сентябрь, а за июль — 1,2 млн. Все указания он давал бухгалтеру», — говорится в публикации.

Против Чалика возбудили уголовное дело. Свою вину он признал.

До этого сообщалось, что Чалика задержали в его квартире, которая расположена напротив Кремля на Софийской набережной, после чего экс-замминистра привезли в юго-западный следственный отдел. В настоящее время мужчина находится в изоляторе временного содержания.