78.ru: в Ленобласти задержали дезертира, подозреваемого в убийстве женщины

Под Петербургом в Ломоносовском районе задержали 26-летнего дезертира Андрея Усачева, подозреваемого в убийстве женщины с синдромом Дауна. Об этом сообщает портал 78.ru. По данным портала, оперативники задержали Усачева спустя двое суток, он не стал отрицать своей причастности к убийству женщины. При себе у Усачева обнаружили куртку и ювелирные украшения замученной жертвы. Усачев сознался, что 24 февраля изнасиловал и убил женщину с синдромом Дауна. Она открыла ему дверь, так как знала его. В отношении Усачева возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ). До этого портал 78.ru сообщал, что жителя Петербурга подозревали в надругательстве над соседкой с синдромом Дауна. Инцидент произошел в доме на 2-й Комсомольской улице, в Красносельском районе города.

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