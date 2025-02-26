Пожилой россиянин плеснул серную кислоту в лицо сыну

В Твери пожилой местный житель предстанет перед судом за умышленное причинение своему 36-летнему сыну вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе судебной системы Тверской области.

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Согласно материалам дела, в октябре 2023 года 62-летний мужчина, находясь во дворе дома, поссорился с сыном. В ходе конфликта пожилой отец взял из беседки бутылку с серной кислотой и плеснул содержимое в сына. Едкая жидкость попала мужчине на лицо и тело.

«Пострадавшему диагностировали химические ожоги 12 процентов тела 1,2 и 3 степени, что квалифицируется как вред здоровью средней степени тяжести», — уточнили в суде.

Максимальное наказание, которое грозит тверитянину, — до пяти лет лишения свободы.

До этого в Петербурге девушка сожгла зубы, случайно хлебнув серную кислоту. По неподтвержденной информации, опасное вещество мог принести домой супруг потерпевшей.