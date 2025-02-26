Детская шалость в туалете обернулась массовой эвакуацией в пермской школе
Огонь охватил школьный туалет в пермской школе. Из-за вспыхнувшего пожара из здания эвакуировались более 600 человек.
Как рассказали в региональном МЧС, инцидент произошел в общеобразовательной школе на улице Толбухина в Перми. На территории учебного заведения вспыхнул пожар, горела кабинка в туалете.
– Из-за детской шалости загорелся школьный туалет, – объяснили причину случившегося в МЧС.
Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание. Более 600 человек эвакуировались совместно с администрацией объекта. В данном инциденте никто не пострадал.
В ситуации уже разбирается дознаватель МЧС. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Как отметили в издании Properm.ru, пожар вспыхнул в 10:30 26 февраля в школе №37.