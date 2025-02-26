В России объявили в розыск полковника ВСУ Пипко после вторжения в Курскую область

Следствие объявило в розыск полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Пипко, обвиненного в терроризме после вторжения в Курскую область и покушения на журналиста Евгения Поддубного. Об этом сообщает ТАСС.

Полковника ВСУ объявили в розыск после вторжения в Курскую область
© Lenta.ru

Также Пипко заочно арестовали. Он проведет два месяца в СИЗО с момента его задержания на территории России, передачи российским правоохранителям, экстрадиции или депортации в РФ.

Ранее сообщалось, что Пипко и командир 80-й отдельной десантно-штурмовых украинских бригады Эмиль Ишкулов проходят по уголовному делу об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничные регионы России. Российские следователи выясняют личности других должностных лиц, отдавших незаконные приказы.

Происшествия
Евгений Поддубный
Россия
Украина