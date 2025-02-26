Пилот потерял сознание перед взлетом самолета в Хабаровске

Второй пилот российской авиакомпании «Аврора» потерял сознание перед взлетом самолета в Хабаровске. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

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Уточняется, что инцидент произошел 25 февраля на борту лайнера, собиравшегося лететь в Николаевск-на-Амуре. В составе летного экипажа было три человека: командир воздушного судна (КВС), второй пилот и пилот-инструктор, разместившийся на рабочем месте второго пилота.

Вскоре после запуска двигателей второй пилот, который сидел на приставном кресле и не участвовал в управлении воздушным судном, резко почувствовал себя плохо и упал в обморок. КВС сразу же зарулил на место стоянки и вызвал на борт скорую помощь.

Второго пилота отвезли в больницу Хабаровска, там у него диагностировали пищевое отравление. После проведения медицинских процедур мужчине стало легче, поэтому его отпустили домой. Сотрудника перевозчика временно отстранили от работы, а самолет с трехчасовой задержкой вылетел в точку назначения.

Ранее пилот пассажирского самолета Lufthansa потерял сознание сразу после взлета. Управление лайнером принял второй пилот, который совершил экстренную посадку.