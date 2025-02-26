Россиянина осудят за лишение свободы женщины и угрозу расправой

В Брянске осудят мужчину за лишение свободы женщины и угрозу расправой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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Ему предъявлено обвинение по статьям 127 («Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия») и 119 («Угроза убийством») УК РФ.

По данным следствия, 23 ноября 2024 года 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения вместе со своей 41-летней знакомой находились в его квартире, которая расположена в многоквартирном доме на улице Садовой. Мужчина предложил ей интимную связь, а после отказа запер дверь в квартиру и отказался ее отпускать. При этом несколько раз ударил по лицу и угрожал расправой топором.

Лишь через несколько часов сотрудникам полиции удалось взломать дверь и поспасть в квартиру обвиняемого. Потерпевшую освободили. Уголовное дело рассмотрит Брянский районный суд.

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